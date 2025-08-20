«Ανησυχητική η ξήρανση ελάτων σε Πάρνωνα- Ταΰγετο» – Αναφορά Νεοκλή Κρητικού υπόψη Υπουργού Περιβάλλοντος

Τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο ξήρανσης των ελάτων σε βουνά της Πελοποννήσου -και όχι μόνο- θίγει ο βουλευτής Π.Ε. Λακωνίας, κ. Νεοκλής Κρητικός, με Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αφορμή για την Αναφορά η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα 18.8.2025, στάθηκε η πρόσφατη επίσκεψη του κ. Κρητικού στα Τσίντζινα. Εκεί, η Πρόεδρος του Συλλόγου «ΤΑ ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ» κα. Αγγελική Βουλουμάνου, τον ενημέρωσε για το ζήτημα και την έκτασή του. Ο κ. Κρητικός τής ζήτησε μια ενημερωτική επιστολή, για να αποκτήσει σφαιρικότερη εικόνα.

«Το φωτογραφικό υλικό που συνόδευε την επιστολή της, αποτύπωνε εναργώς την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα έλατα στον Πάρνωνα. Πανομοιότυπη η κατάσταση στον Ταΰγετο και σε άλλα όρη της Πελοποννήσου και ενδεχομένως και της υπόλοιπης επικράτειας», αναφέρει ο Νεοκλής Κρητικός, ο οποίος ζητεί από τον κ. Παπασταύρου: ανάληψη ενεργειών ως προς την εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης, πρόληψης και μείωσης των συνεπειών του εκτεταμένου φαινομένου.

«Για το ίδιο θέμα, προγραμμάτισα συνάντηση μαζί του», καταλήγει.