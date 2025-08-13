Mε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για θέματα της Λακωνίας ο Νεοκλής Κρητικός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, βρέθηκε χθες ο βουλευτής Π.Ε. Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός και είχε μια περιεκτική συζήτηση με τον Αρχηγό, Αντιστράτηγο, κ. Δημήτρη Μάλλιο.

Ο κ. Μάλλιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, στην κατεύθυνση διαχείρισης της παραβατικότητας.

Ο κ. Κρητικός σχολιάζει πως «ήταν μια καλή ευκαιρία να θέσω και στον Αρχηγό, όπως έχω επανειλημμένως κάνει προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη».

Πιο συγκεκριμένα:

Το ζήτημα επαρκούς στελέχωσης των Υπηρεσιών της Δ.Α. Λακωνίας.

Την εισήγησή του για σύσταση Γραφείου Διαβατηριακού Ελέγχου, εντός του Α.Τ. Βοιών. Έχω προτείνει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Αστυνομικός Έλεγχος των περιπτώσεων που χρήζουν διαβατηριακού ελέγχου και εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μονεμβασίας, να μη διενεργείται από το Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων του Α.Τ. Γυθείου -η πλησιέστερη Αστυνομική Υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων- γιατί η απόσταση συνεπάγεται ταλαιπωρία και καθιστά τον έλεγχο χρονοβόρο.

«Τονίζω πως αναφέρομαι στη “διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου σε αλλοδαπούς ναυτικούς φορτηγών πλοίων σε μη νομοθετημένο σημείο εισόδου”, όπως αυτή διέπεται από την ελληνική νομοθεσία», επισημαίνει ο Νεοκλής Κρητικός, διευκρινίζοντας πως «ο κ. Μάλλιος έχει στα χέρια του και την πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας για το ίδιο ζήτημα, που ομοίως προτείνει τη σύσταση Γραφείου Διαβατηριακού Ελέγχου εντός του Α.Τ. Βοιών».