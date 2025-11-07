Τελευταία Νέα
Ανοιχτές θέσεις στο ΚΗΦΗ – Συνεχίζονται οι εγγραφές ωφελουμένων

Συνεχίζονται οι εγγραφές ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την σχετική αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου μας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δείτε ΕΔΩ τα δικαιολογητικά εγγραφής,  τα κριτήρια και τη διαδικασία για την επιλογή των ωφελούμενων ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2721360636 και 2721095655 ή στο Δημαρχείο, Αθηνών 99, Κτίριο Β, Γραφείο 1.27

