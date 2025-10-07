«Πράσινο φως» από την Τ.Ε. της Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης έλαβε ο φάκελος για τη μετεγκατάσταση των ρομά στην Μπιρμπίτα (video)

Ένα ακόμη βήμα προς τη μετεγκατάσταση των ρομά από την περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Μπιρμπίτα έγινε καθώς η Τεχνική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας άναψε το “πράσινο φως” για τον φάκελο.

Συγκεκριμένα η Τεχνική Επιτροπή της Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ενέκρινε την πληρότητα του φακέλου τον οποίο απέστειλε εκ νέου ο δήμος Καλαμάτας μετά και τις απαιτούμενες διορθώσεις από την αρμόδια υπηρεσία.

Κατόπιν τούτου, η διαδικασία προχωρά στο επόμενο βήμα. Ο φάκελος μετά την Τ.Ε. της ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, θα περάσει στην Επιτροπή Μετεγκατάστασης, όπου εισηγητής είναι ο Γενικός Γραμματέας, και σε αυτή συμμετέχουν Υπηρεσιακά στελέχη και άλλων Υπουργείων. Εφόσον και αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε και επί της ουσίας η μετεγκατάσταση των ρομά εισέρχεται στην τελική της φάση.