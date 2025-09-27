Απονομή του βραβείου «Μ. Πολυδούρη» την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Η επιτροπή κρίσης για το βραβείο «Μ. Πολυδούρη» σε πρωτοεμφανιζόμενο/η εκδοτικά ποιητή/τρια το 2024, συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 και αποφάσισε να το απονείμει εξ ημισείας και κατ’ αλφαβητική σειρά στη Λεβαντή Μαρία για το έργο της «Η Περσεφόνη φορά ψηλό καπέλο» από τις εκδόσεις Ωκεανός και στην Παυλίδου Τζένη για την ποιητική συλλογή της «Εντός του προβλεπόμενου χώρου» από τις εκδόσεις ενύπνιο.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ΙΕ Πολυδούρεια ,αφιερωμένα στην ποιήτρια και μεταφράστρια Τζένη Μαστοράκη, την Τέταρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και ώρα 20:00, ελεύθερη είσοδο.