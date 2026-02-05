Τελευταία Νέα
Αντιγήρανση: Τροφές και βιταμίνες που προστατεύουν το δέρμα

Η φράση «είσαι ό,τι τρως» μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι απολύτως αληθής, όχι μόνο όσον αφορά στην καλή λειτουργία του οργανισμού, αλλά και στην υγεία και εμφάνιση του δέρματος.

Το είδος των μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών που λαμβάνονται μέσω της διατροφής μπορούν να επιδιορθώσουν το κατεστραμμένο δέρμα, να επηρεάσουν την πορεία δερματικών παθήσεων, όπως η ακμή, το έκζεμα, η ψωρίαση και η ροδόχρους ακμή, αλλά και να του προκαλέσουν βλάβες, καθιστώντας το επιρρεπές ακόμα και στην εμφάνιση καρκίνου του δέρματος.

Με την πάροδο του χρόνου, οι διατροφικές ανισορροπίες μπορούν επίσης να επιταχύνουν τη φυσική διαδικασία γήρανσης του δέρματος, καθιστώντας την πρόληψη εξίσου σημαντική με τη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

