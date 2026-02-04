Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Φεβρουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 14 συστάσεις για την πρόληψη της ασθένειας από τον τέως πρύτανη του ΕΚΠΑ

Share

Ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι 1,3 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν λόγω καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2022.

Οι νέες διαγνώσεις καρκίνου προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 18% και οι θάνατοι από καρκίνο κατά 26% έως το 2040. Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συνολικό κόστος του καρκίνου στην ΕΕ υπερβαίνει τα 93 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Απαντώντας σε αυτήν την πραγματικότητα και με αφορμή την 4η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, κυκλοφόρησε η 5η έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου, που υπενθυμίζει ότι η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο μας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode