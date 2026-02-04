Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 14 συστάσεις για την πρόληψη της ασθένειας από τον τέως πρύτανη του ΕΚΠΑ

Ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι 1,3 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν λόγω καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2022.

Οι νέες διαγνώσεις καρκίνου προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 18% και οι θάνατοι από καρκίνο κατά 26% έως το 2040. Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συνολικό κόστος του καρκίνου στην ΕΕ υπερβαίνει τα 93 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Απαντώντας σε αυτήν την πραγματικότητα και με αφορμή την 4η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, κυκλοφόρησε η 5η έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου, που υπενθυμίζει ότι η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο μας.

