«Γίνε ο Ήρωας ενός Παιδιού»: Η Καλαμάτα ενώνει δυνάμεις σε μια μεγάλη αγκαλιά προσφοράς (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, φιλοξενήθηκαν ο Διευθυντής του Αιματολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Καλαμάτας, κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος, και η Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε. «Κάθε βιβλίο ένα Ταξίδι», κ. Ελευθερία Χαλίλι. Αφορμή της συζήτησης ήταν η μεγάλη εθελοντική δράση «Γίνε ο Ήρωας ενός Παιδιού», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου (10:00-14:00) έξω από το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Οι καλεσμένοι ανέλυσαν τη σημασία της εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, τονίζοντας πως μια ανώδυνη διαδικασία λίγων λεπτών μπορεί να σώσει μια ζωή. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην εντυπωσιακή σύμπραξη φορέων της πόλης που ενώνουν δυνάμεις για 5η συνεχή χρονιά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη.