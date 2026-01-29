Τελευταία Νέα
Πέμπτη
29
Ιανουάριος
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού τμήματος της Μαύρης Θύελλας στην Τούμπα

Η ΠΑΕ Καλαμάτα, με αίσθημα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, συμμετέχει στο πένθος για την απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Σε ένδειξη τιμής στη μνήμη τους και ως ελάχιστο φόρο τιμής, αντιπροσωπεία της μεσσηνιακής ομάδας βρέθηκε σήμερα στην Τούμπα, αποτίοντας τον δέοντα σεβασμό στους αδικοχαμένους νέους.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας μας βρέθηκε σήμερα στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το παρών έδωσαν ο προπονητής, Αλέκος Βοσνιάδης, ο αθλητικός και γενικός διευθυντής, Ευριπίδης Τσιμπανάκος, και ο γενικός αρχηγός, Γιάννης Στάθης, εναποθέτοντας μια φανέλα της Καλαμάτας.

Καλό ταξίδι στα παιδιά που έφυγαν αδίκως, θέλοντας να βρεθούν στο πλάι της αγαπημένης τους ομάδας. Με την ευχή η έκφραση «ποτέ ξανά», να γίνει πραγματικότητα…

