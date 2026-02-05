Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
5
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ΑμεΑ από την ΑΑΔΕ για απαλλαγή από αυτά

Share

Σε παραγωγική λειτουργία θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σήμερα (4.2.2026), νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων. Συγκεκριμένα αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες ΑμεΑ.

Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myCAR.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode