Τέλη κυκλοφορίας: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ΑμεΑ από την ΑΑΔΕ για απαλλαγή από αυτά

Σε παραγωγική λειτουργία θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σήμερα (4.2.2026), νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων. Συγκεκριμένα αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες ΑμεΑ.

Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myCAR.

