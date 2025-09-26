Τελευταία Νέα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το 43ο Σπάρταθλον (video)

Περίπου 400 υπεραθλητές και υπεραθλήτριες από 55 χώρες ετοιμάζονται να σταθούν στην εκκίνηση του 43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ενός από τους πιο απαιτητικούς και ιστορικούς υπερμαραθωνίους στον κόσμο.

Ο ιστορικός αυτός αγώνας, που αναβιώνει τη θρυλική πορεία του Αθηναίου ημεροδρόμου Φειδιππίδη, εκκινεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 07:00 π.μ., κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Στην εκπομπή “Τι Λες Τώρα” φιλοξενήθηκε ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης Παναγιώτης Κουρτσούνης, ο οποίος μίλησε για την πορεία της διοργάνωσης.

