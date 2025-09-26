ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδος Γυναικών του Μεσσηνιακού η οποία φέτος θα αγωνιστεί στην Α2 Εθνική, έχοντας την εμπειρία από την προηγούμενη παρουσία της τα χρόνια 2014-2000, αλλά έχοντας στο φετινό δυναμικό του αθλήτριες με εμπειρία στην Α2 αλλά και σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Η συνέπεια στις προπονήσεις είναι το φετινό πλεονέκτημα της ομάδος και το αποτέλεσμα ικανοποιεί, μέχρι στιγμής, την προπονήτρια Γεωργία Σουρή. Οι τέσσερεις προσθήκες εμπείρων αθλητριών (Καραμούντζου, Παπακωνσταντίνου, Σερελέα και Ανδρεόλα) έρχονται να συμπληρώσουν τις «παλιές» (Κουτσουροπούλου, Τσάτουμα Όλγα, Μπαξιβανάκη, Κόλλια, Γρίβα, Κοτσόκολου, Καρβούνη) και να ανεβάσουν το επίπεδο των «μικρών» (Τσούμπανου, Νακούση, Παπαδοπούλου, Νίκα, Θεοδωροπούλου). Με βάση αυτή την 16αδα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι φετινοί στόχοι θα γίνουν εφικτοί.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας προγραμματίστηκαν για 4 & 5/10/2025 φιλικά στην Αθήνα με ομάδες ανάλογης δυναμικότητας.

Η Ομάδα Διοικητικής Αρωγής έχει δραστηριοποιηθεί και επώνυμοι Χορηγοί θα υποστηρίξουν την Ομάδα.

Οι προπονήσεις των Αναπτυξιακών ομάδων (Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων και Τζούνιορ Κ14) έχουν ξεκινήσει με τους περυσινούς προπονητές (Μητρόπουλο, Θεοδωρόπουλο, Κάτσο), καθώς και η Ακαδημία (με προπονητές Χρονοπούλου, Θάνου, Μητρόπουλο, Κάτσο κάθε Σ/Κ 13.30-14.40) έχει πλημμυρίσει από κοριτσόπουλα που θέλουν να μάθουν Βόλεϊ με όρους και Αρχές. Παρ’ όλο που βρισκόμαστε στην 3η εβδομάδα λειτουργίας της Ακαδημίας, έχουν συμπληρωθεί τα 3/5 του αριθμού των παιδιών που θα γίνουν φέτος δεκτά.-