Αντίστροφη μέτρηση για το νέο ΠΔ που αφορά στο μπόνους δόμησης

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατασκευαστική αγορά. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που επιχειρεί να διευρύνει τη «ζώνη ασφαλείας» των οικοδομικών αδειών – μετά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τα «μπόνους» δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) – θα επιστρέψει σύντομα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Το σχέδιο ΠΔ είχε αποσταλεί στο ΣτΕ για προδικαστικό έλεγχο τον περασμένο Ιούνιο, εξειδικεύοντας τις ρυθμίσεις του νόμου 5197/2025 για τη συμμόρφωση με την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ. Ο νομικός έλεγχος από τους ανώτατους δικαστές, όπως αναφέρουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» κυβερνητικές πηγές, φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί και έως το τέλος του μήνα θα βρίσκεται στα «χέρια» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Το ζητούμενο πλέον είναι αν το ΠΔ θα εγκριθεί χωρίς παρατηρήσεις ή αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τελική διατύπωση από την οποία θα εξαρτηθεί εάν συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διατηρήσουν τα δικαιώματα δόμησης ή θα οδηγηθούν σε αναθεώρηση.

