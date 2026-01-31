Τελευταία Νέα
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς – Δεκτός με ενθουσιασμό (pics)

Δεκτός με ενθουσιασμό από τους πολίτες της Καλαμάτας έγινε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ήταν η πρώτη εμφάνιση στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα μετά την τραγική απώλεια της αγαπημένης Λένας, με τον Αντώνη Σαμαρά να πνίγεται στις αγκαλιές του κόσμου. Ο ίδιος ήταν φοβερά συγκινημένος και ευχαρίστησε από καρδιάς όλον τον κόσμο που έσπευσε να του μιλήσει στον απογευματινό καφέ στην κεντρική πλατεία στο Bistroteca. Ο πρώην Πρωθυπουργός από σήμερα βρίσκεται στην Καλαμάτα για τις επικείμενες εορταστικές εκδηλώσεις για την Προστάτιδα της πόλης, Παναγία Υπαπαντή, που κορυφώνονται την Δευτέρα.

