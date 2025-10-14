Απεργιακός παλμός κατά του 13ωρου (video & pic’s)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαζική απεργιακή συγκέντρωση, έξω από την τράπεζα ALPHA Bank στον πεζόδρομο της Αριστομένους, πραγματοποίησαν σωματεία εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σήμερα Τρίτη 14 Οκτώβρη, μέρα πανελλαδικής απεργίας, ενάντια στην ψήφιση από την Βουλή του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τη 13ωρη εργασία και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι το νομοσχέδιο της αποκτήνωσης πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια, απαιτώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο.

Παράλληλα διαδήλωσαν ενάντια στην έξωση από το σπίτι της εποχικής εργαζόμενης στον ιδιωτικό τομέα με ανήλικο παιδί που η τράπεζα ALPHA Bank έχει βγάλει σε πλειστηριασμό, μεταφέροντας την απεργιακή συγκέντρωση εκεί.

Αντιπροσωπεία των συνδικάτων συναντήθηκαν με τη διεύθυνση της τράπεζας όπου πήραν τη δέσμευση για αναβολή της έξωσης. Τα σωματεία δήλωσαν ότι θα βρεθούν μπροστά και δεν θα επιτρέψουν να τη πετάξουν από το σπίτι της τα κοράκια των τραπεζών και των funds, ενώ απαίτησαν να βρεθεί λύση ώστε η συνάδελφος και το παιδί της να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους.

Το σύνθημα “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” έστειλε μήνυμα σε κυβέρνηση τράπεζες και funds, ότι θα βρουν μπροστά τους το οργανωμένο εργατικό κίνημα στην προσπάθεια να πάρουν τα σπίτια του λαού.

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων έδωσαν βροντερή απάντηση στην κυβερνητική προπαγάνδα αλλά και στην εργοδοσία φέρνοντας εικόνα από την κατάστασης που επικρατεί σε μια σειρά κλάδους, όπως και από το δημόσιο τομέα.

Το σιωπητήριο δεν πέρασε, έφαγαν τα μούτρα τους!

«Η σημερινή απεργία, η δεύτερη σε μόλις 15 ημέρες αποτελεί την πιο αποφασιστική απάντηση ότι αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια» τόνισε ο Παναγιώτης Καράμπελας, Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και συναφών Επαγγελμάτων Ν. Μεσσηνίας.

Στηλίτευσε το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και οι εργοδότες έκαναν ότι μπορούν για να χτυπήσουν την απεργία όπως και οι δήθεν εκπρόσωποι των εργατών, που επιχείρησαν να υπονομεύσουν την απεργία μέσω της απεργοσπασίας της ΓΣΕΕ, αλλά και του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και της ηγετικής του ομάδας που δεν «προλάβαιναν» να κηρύξουν απεργία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια σειρά από εργαζομένους σε κλάδους του ιδιωτικού τομέα στην Μεσσηνία να μην μπορούν να συμμετέχουν στην απεργία.

«Με τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα θα κατακτήσουμε το 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο όπως επιτάσσει η πρόοδος της επιστήμης και η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Θα κατακτήσουμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Γιατί για εμάς σύγχρονο και αναγκαίο είναι να δουλεύουμε μια δουλειά, 7ωρο και να ζούμε από τον μισθό μας. Να υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς ώστε να γυρνάμε σώοι στις οικογένειές μας. Να έχουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, υψηλού επιπέδου παροχές Υγείας – Πρόνοιας καθώς και Εκπαίδευση»

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στο τέλος της κινητοποίησης οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι ο αγώνας ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα και την αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει τις ζωές και τα δικαιώματα μας συνεχίζεται με την ακύρωση της εφαρμογής της στου χώρους δουλειάς στην πράξη . Παράλληλα δήλωσαν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο νέας προσπάθειας έξωσης της εργαζόμενης και του ανήλικου παιδιού της, με αγωνιστική απάντηση αν και όποτε προσπαθήσουν να την πετάξουν έξω από το σπίτι της.