14 Οκτωβρίου: Στάση εργασίας στα ΜΜΕ

Τετράωρη στάση εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου προκήρυξε η ΠΟΕΣΥ, συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία και διαμηνύοντας ένα ηχηρό «Όχι στο 13ωρο» και στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Τετράωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), σε συμμετοχή με τη 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει τα εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΥ, με τη στήριξη της ΓΣΕΕ. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν όλες οι ενώσεις-μέλη της ΠΟΕΣΥ — ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ και ΕΣΠΗΤ — καλώντας τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης να ενώσουν τη φωνή τους με τους εργαζόμενους όλης της χώρας ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συρρίκνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Εξοντωτικά ωράριο, εντατικοποίηση της εργασίας

Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αντιμετωπίζουν ήδη εξοντωτικά ωράρια και εντατικοποίηση της εργασίας, τονίζοντας ότι λένε ξεκάθαρα «Όχι στο 13ωρο». «Δεν είμαστε αναλώσιμοι και ο χρόνος της εργασίας μας δεν είναι εμπόρευμα χωρίς όρια και χωρίς όρους», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Το νέο αυτό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα, προστίθεται, έρχεται να ενισχύσει τη συνεχιζόμενη άρνηση των εργοδοτικών οργανώσεων να προσέλθουν ακόμη και σε διάλογο για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με αποτέλεσμα υποαμειβόμενους εργαζόμενους και εκτεταμένη χρήση ατομικών συμβάσεων. Παράλληλα, η Ομοσπονδία τονίζει ότι δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου.

Η ακρίβεια

Η ΠΟΕΣΥ επισημαίνει επίσης ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμών έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά, με τα εισοδήματα να εξανεμίζονται και χωρίς να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας.

«Διατρανώνουμε τη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη και διαρκώς αυξανόμενη πίεση σε βάρος της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων, και τελικά σε βάρος της αξιόπιστης και ελεύθερης ενημέρωσης, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδία και οι ενώσεις-μέλη της διεκδικούν:

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα και άμεσες, ουσιαστικές αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς και τις συντάξεις.

σε όλα τα ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα και στους ονομαστικούς μισθούς και τις συντάξεις. Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας , όπως προβλέπει η οδηγία της ΕΕ , ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων .

, όπως προβλέπει η , ώστε να καλύπτουν . Αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ανεργίας .

για την αντιμετώπιση της και της . Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για την προστασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας .

για την προστασία των και των . Ενημέρωση με αξιοπιστία και πλουραλισμό.

Από τη στάση εργασίας εξαιρούνται οι δημοσιογράφοι και τεχνικοί που θα καλύψουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, στις οποίες η ΠΟΕΣΥ καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΕΣΗΕΠΗΝ συμμετέχει στην στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ και καλεί τα μέλη της σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025.

