Απίστευτο! Μπήκαν μπουλντόζες στην παραλιακή έκταση της Grivalia στο Κρανίδι Ερμιονίδας

Το τσιμέντωμα της εξαιρετικού κάλους περιοχής, άρχισε και οι απορίες παραμένουν! Πως και με ποια άδεια μπορούν να κτιστούν βίλες 4000 μ2 σε περιοχή εκτός σχεδίου που ο νόμος επιτρέπει 300μ2, αλλά και που στο πρόσφατο παρελθόν είχε καεί και άρα με βάσει τους νόμους του Ελληνικού κράτους πρέπει να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις περι αναδασωτέων;

Το ιστορικό της υπόθεσης αφορά την εταιρεία τουριστικής εκμετάλλευσης Grivalia (τράπεζα eurobank) η οποία έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να κατασκευάσει πέντε πολυτελείς βίλες σε έκταση 120 παραλιακών στρεμμάτων, στην περιοχή του Κρανιδίου, Αργολίδας. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική και εξαιρετικά ανησυχητική: Τα μισά από τα 120 στρέμματα είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά, γεγονός που καθιστά αδιανόητη οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα. Η έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου και δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία η δόμηση τόσων τετραγωνικών μέτρων για κατοικίες. Η εταιρεία επιχειρεί να εμφανίσει ότι οι βίλες θα αποτελούν μέρος της ξενοδοχειακής εγκατάστασης του AmanZoe. Όμως, το πραγματικό ξενοδοχείο της εταιρείας βρίσκεται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από την παραλία, πράγμα που σημαίνει ότι νομικά δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συνδυασμός με το συγκεκριμένο οικόπεδο. Επιπλέον, μέρος της γης είχε καεί πριν από εννέα χρόνια, γεγονός που καθιστά την περιοχή αναδασωτέα και άρα απαγορευτική για οποιαδήποτε δόμηση. Σημειωτέον ότι το εν λόγω οικόπεδο έχει ήδη οικοδομηθεί προ ετών από το AmanΖοe και προφανώς δεν υπάρχει άλλος συντελεστής δόμησης. Οι γνωριζοντες λένε ότι η πρακτική αυτή είναι παράτυπη και αντίθετη με κάθε έννοια νομιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η δόμηση σε εκτός σχεδίου και δασικές περιοχές με τέτοια προσχήματα συνιστά καταστρατήγηση της πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας, δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και απειλεί άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Οι τιμές πώλησης για τις βίλες όταν ολοκληρωθούν εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν από 20.000 ευρώ το τ.μ. κάτι που σημαίνει ότι το τίμημα για την μεγαλύτερη βίλα θα ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια ευρώ !

Ήδη πληθώρα φορέων της περιοχής ετοιμάζονται για προσφυγές και καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, αλλά και στην Εθνική αρχή διαφάνειας, ώστε αυτές να ελέγξουν άμεσα την υπόθεση, να αποτρέψουν οποιαδήποτε απόπειρα παράνομης οικοδόμησης και να διασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη έκταση θα παραμείνει προστατευμένη, όπως ορίζει ο νόμος.

Στην ευρύτερη περιοχή αναφέρθηκε πρόσφατα και το «Πράσινο κίνημα» εκ των υποστηρικτών του Ευρωπαϊκού πράσινου κόμματος , κλιμάκιο του οποίου θα πραγματοποιήσει παρέμβαση ενημέρωσης στην περιοχή .

Η ανακοίνωση είχε εξής . «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Αμφιλεγόμενες Πολεοδομικές Επεκτάσεις καταστρέφουν το Πόρτο Χέλι. Επικίνδυνα μολυσμένο και το νερό

Το Πράσινο Κίνημα, βλέπει με μεγάλη ανησυχία την μεγάλη πολεοδομική επεκτατική πολιτική που πραγματοποιείται στο Πόρτο Χέλι, από φαραωνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Αφουγκραζόμαστε τις αντιδράσεις των πολιτών, αφού αφενός υπάρχουν δασικές εκτάσεις υπό εκκρεμότητα που διεκδικούν ιδιώτες, αφετέρου, υπάρχει έντονο πρόβλημα με το νερό της περιοχής. Σύμφωνα, μάλιστα με έγγραφο από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

το νερό έχει υποστεί κοπρανώδες μόλυνση, γεγονός που προέρχεται εν πολλοίς από την μεγάλη και άναρχη πολεοδομική μεγέθυνση. Είναι εντελώς παράλογο, ενώ υπάρχουν αυτά τα ευρήματα να επιβαρύνεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με νέες φαραωνικές μονάδες αλλά και επεκτάσεις των υφισταμένων, που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο οικολογικό πρόβλημα στην περιοχή και θα επιβαρύνει το πρόβλημα με το νερό.

Κάτοικοι και φορείς της περιοχής αντιδρούν στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην πώλησή της 627 στρεμμάτων που είναι στην κατοχή του. Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μία μόνο από τις αμφιλεγόμενες κυοφορούμενες αναπτύξεις στην περιοχή, η οποία έχει τα τελευταία λίγα χρόνια καταστεί επίκεντρο ζωηρότατου επενδυτικού ενδιαφέροντος από ξένους κυρίως επενδυτές. Κάποιοι εξ αυτών τοποθετούνται σε υπάρχοντα παρωχημένα ή και εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία αναβαθμίζοντάς τα σε σύγχρονες υποδομές. Άλλοι όμως επιδιώκουν ευρύτατη νέα δόμηση.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η Βερβερόντα αλλά εξίσου αμφιλεγόμενη είναι και η προσπάθεια πώλησης δασικής έκτασης 3.782 στρεμμάτων με καμένο δάσος στην Κορακιά από οικοδομικό συνεταιρισμό όπως άλλωστε και η προσπάθεια ανάπτυξης παραθεριστικών κατοικιών σε δασική έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στη Χηνίτσα.

Αντίστοιχη περίπτωση είναι και η επένδυση που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας ξεκίνησε στο υπερπολυτελές συγκρότημα Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, η Grivalia Hospitality. Σε πρώτη φάση, θα αναπτυχθούν 5 νέες παραθαλάσσιες βίλες δύο και κυρίως τριών υπνοδωματίων, με το ύψος της επένδυσης να διαμορφώνεται σε 30 εκατ. ευρώ. Όπως και στις υφιστάμενες βίλες, το μοντέλο προβλέπει την πώληση των ακινήτων με την μορφή των branded residences, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να συνδυάζουν την ίδια χρήση για κάποιες μέρες τον χρόνο και ταυτόχρονα να εισπράττουν και ένα σημαντικό ποσό από την εκμετάλλευση το υπόλοιπο διάστημα, υπηρεσία που προσφέρεται από το συγκρότημα, το οποίο πλέον είναι περίπου 1000 στρέμματα.

Η πολεοδομική και αδειοδοτική ωρίμανση των ακινήτων είναι επιεικώς περίπλοκη, αφού πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα που θα οικοδομηθούν, και μιλώντας για δήθεν “τουριστική αξιοποίηση”, θα επιβαρυνθεί ανεπανόρθωτα η περιοχή. Την ίδια ώρα υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, με το νερό στην περιοχή καθώς έχει χαρακτηριστεί μη πόσιμο. Δημιουργούνται, έτσι πολλά ερωτηματικά, για τις τουριστικές επεκτάσεις που σχεδιάζονται. Πως είναι δυνατόν να εγκριθούν οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε μία περιοχή που είναι τόσο πολύ πολεοδομικά κορεσμένη και έχει μεγάλο πρόβλημα με το νερό; Μάλιστα η έκθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρει ότι το νερό έχει υποστεί κοπρανώδες μόλυνση, γεγονός που προέρχεται εν πολλοίς από την μεγάλη και άναρχη πολεοδομική μεγέθυνση.

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Αξίζει να επισημάνουμε ότι στο υπ. αριθ. 114662 /11.04.2024 έγγραφο της “Περιφέρειας Πελοποννήσου Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας” – “Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ” – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου” με θέμα: “Αποτελέσματα χημικών και Μικριοβολογικών Παραμέτρων Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Ερμιονίδας” καταγράφεται ότι: “Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των αναλύσεων χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ύστερα από δειγματοληψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας σε τυχαία σημεία διαπιστώθηκε ότι αρκετές παραμετρικές τιμές στο νερό ύδρευσης είναι εκτός των ορίων, που καθορίζονται στην α΄ σχετική Υπουργική Απόφαση [Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-5-2023 ΚΥΑ] που αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα ελήφθησαν δύο (2) δείγματα από το κέντρο του Κρανιδίου, ένα δείγμα (1) της Ερμιόνης, ένα δείγμα (1) του Πορτοχελίου, ένα δείγμα (1) της Κοιλάδας και ένα δείγμα (1) των Διδύμων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενώ το όριο για κολοβακτηριοειδή είναι 0 cfu/100ml τα ευρήματα είναι από 6 έως 27 cfu/100ml, η ηλεκτρική αγωγιμότητα ανέρχεται σε κάποιες περιοχές ακόμα στα 11.081 μ/S cm ενώ το όριο είναι 2500 μ/S cm, τα χλωριούχα είναι ακόμα και 15πλάσια του ορίου και το νάτριο μέχρι και 7πλάσιο του ορίου σε ορισμένες περιοχές.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται μάλιστα ότι: “Οι παραπάνω αποκλίσεις καθιστούν το νερό ύδρευσης μη πόσιμο σε απαγορευτικό χαρακτήρα για τις εξαιρετικά εκτός ορίων τιμές των αλάτων εκ της αγωγιμότητας, του νατρίου και των χλωριούχων και υποδεικνύουν διείσδυση θαλασσινού νερού. (…) Επίσης στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι “Η παρουσία μικροοργανισμοί όπως E. coli και εντερόκοκκοι φανερώνουν την ύπαρξη κοπρανώδους μόλυνσης …..”

Για το συγκεκριμένο θέμα ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης έκανε την εξής δήλωση : ” Η αμφιλεγόμενα άναρχη δόμηση, στο όνομα της Δήθεν Τουριστικής Ανάπτυξης, φέρνει αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Το νερό είναι Κοινό Αγαθό και όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η όποια πολιτική απόφαση πρέπει να γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Στο Πόρτο Χέλι πρέπει να μπει ένα ΣΤΟΠ πριν η καταστροφή γίνει μη αναστρέψιμη.”

Πηγή

https://prasinokinima.gr/%cf%80%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bf%ce%b4/