Οι πολιτικές και οι προοπτικές για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη τέθηκαν στο επίκεντρο του Olympia Forum VI

Ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ. κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχουν θεσμικές τομές, νομοθετικές και πολιτικές παρεμβάσεις που οδηγούν στην στήριξη της Περιφέρειας. Στην κατεύθυνση αυτή έθεσε δύο παραδείγματα από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στους κατοίκους αυτών των περιοχών κατά 50%. Όπως είπε «είναι δύο παραδείγματα θεσμικών παρεμβάσεων που στηρίζουν την περιφέρεια στην πράξη».

Σύμφωνα με τον κ. Νικολακόπουλο, σημαντικά επίσης είναι τα έργα υποδομής και άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη στήριξη περιοχών με συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος. Τρίτο στοιχείο, είπε ο κ. Νικολακόπουλος, απαραίτητο για να επιτευχθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, είναι η αρμονική συνεργασία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και η θωράκιση των περιοχών από φαινόμενα φυσικών καταστροφών.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. επεσήμανε ότι για κάθε περιοχή πρέπει να τεθούν υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε μίας, προσθέτοντας πως, για παράδειγμα στην Ηλεία πρέπει να στηριχθεί η τουριστική ανάπτυξη και η αγροτική παραγωγή. Αναφορά έκανε και στις ιδιωτικές επενδύσεις, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Κατακόλου.

Ο κ. Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είπε ότι με την διακυβέρνηση της Ν.Δ. δεν υπάρχει περιφερειακή ανασυγκρότηση, αφού οι πόροι και οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται στο κεντρικό κράτος και όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει ουσιαστικά σχέδια αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και έχει ξεχωριστό αναπτυξιακό σχέδιο που θα αποτυπώσει τα μεγάλα προβλήματα, όπως η φυγή του πληθυσμού από την περιφέρεια προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, η ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας.

«Πρέπει να εστιάσουμε πάνω στην οικογένεια, να δώσουμε κίνητρα, να επιστρέψουν στην περιφέρεια. Ένα φθηνό σπίτι, μια καλή θέση εργασίας και ένα καλό βιοτικό επίπεδο θα βοηθήσουν. Επίσης, πρέπει να στείλουμε πόρους για μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Να δούμε πώς θα δώσουμε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό στην τοπική αυτοδιοίκηση για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα. Τρίτο σημαντικό είναι η νοοτροπία του κεντρικού κράτους. Θέλουμε ένα κράτος, όχι να παρεμβαίνει παντού στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να υπάρξει μια αρμοδιότητα που θα μεταφέρεται στους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών και να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες».

Ο κ. Στέργιος Καλπάκης, Γραμματέας Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. δήλωσε ότι στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο άσκησης πολιτικής και διαχείρισης πόρων, ένα καθεστώς ανισοτήτων και συσσώρευση υπερκερδών, όπου η κοινωνική πλειοψηφία αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, κάτι που μεταφράζεται και σε περιφερειακές ανισότητες.

«Χρειάζονται δημόσια εργαλεία άσκησης πολιτικής. Ένα από αυτά είναι και το θέμα της ενέργειας. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ έχει οδηγήσει στο να είναι η ΔΕΗ η ατμομηχανή της αισχροκέρδειας στην ενέργεια. Οπότε χρειάζεται η ανάκτησή της». Σημαντικό είναι, σημείωσε ο κ. Καλπάκης, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς το 95% των επιχειρήσεων είναι έξω από αυτά, αφού «υπάρχει ένα τραπεζικό καρτέλ που κατευθύνει τους πόρους προς συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Το δημόσιο πρέπει να αποκτήσει στρατηγικό ρόλο στο τραπεζικό σύστημα».

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. τόνισε πως πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, που σήμερα είναι αποκλειστικά επικεντρωμένο στο real estate και στο τουρισμό και ότι πρέπει να στραφεί σε άλλες δράσεις, όπως ο πρωτογενής τομέας.

Στήριξη επίσης, ανέφερε, χρειάζονται η υγεία και η εκπαίδευση, αφού η κακή τους κατάσταση στην περιφέρεια συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πατρίς» κ. Γιώργος Μικελόπουλος.

