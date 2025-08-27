Πως έχει η διαδικασία κλεισίματος ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαδικασία κλεισίματος ραντεβού

Σας ενημερώνουμε ότι την 29η Αυγούστου 2025 θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για τον προγραμματισμό των ραντεβού για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2025 στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

Η κράτηση ραντεβού πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς που πρόκειται να εξεταστεί, μέσω των ακόλουθων τρόπων:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας: gov.gr – Εξωτερικά Ιατρεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/finddoctors

Τηλεφωνικά, στα 27213 63691 – 692 – 693 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–13:00) στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

Με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

Υπενθυμίζεται ότι:

Το ραντεβού ισχύει μόνο για τον συγκεκριμένο ασθενή του οποίου ο ΑΜΚΑ δηλώθηκε κατά την κράτηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων (ονόματος ή ΑΜΚΑ) μετά την ολοκλήρωση της κράτησης. Κάθε προσπάθεια αντικατάστασης του δηλωμένου ΑΜΚΑ με διαφορετικό θα οδηγεί σε αυτόματη ακύρωση του ραντεβού και μη εξυπηρέτηση του ασθενούς.

Επιπλέον, για τα ραντεβού στα κάτωθι ιατρεία, η διαδικασία γίνεται μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων ή τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα:

Μαγνητικός Τομογράφος, τηλ. 2721363691-92-93

τηλ. 2721363691-92-93 Ογκολογικό Ιατρείο, τηλ. 2721363691-92-93

τηλ. 2721363691-92-93 Ιατρείο Πόνου, τηλ. 2721363521

τηλ. 2721363521 Διαβητολογικό Ιατρείο , τηλ. 2721363726

, τηλ. 2721363726 Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού (test Pap), τηλ. 2721363338

Η αυστηρή τήρηση της διαδικασίας είναι υποχρεωτική, καθώς εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων.

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας