Πως έχει η διαδικασία κλεισίματος ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαδικασία κλεισίματος ραντεβού
Σας ενημερώνουμε ότι την 29η Αυγούστου 2025 θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για τον προγραμματισμό των ραντεβού για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2025 στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.
Η κράτηση ραντεβού πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς που πρόκειται να εξεταστεί, μέσω των ακόλουθων τρόπων:
- Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας: gov.gr – Εξωτερικά Ιατρεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/finddoctors
- Τηλεφωνικά, στα 27213 63691 – 692 – 693 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–13:00) στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
- Με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
Υπενθυμίζεται ότι:
- Το ραντεβού ισχύει μόνο για τον συγκεκριμένο ασθενή του οποίου ο ΑΜΚΑ δηλώθηκε κατά την κράτηση.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων (ονόματος ή ΑΜΚΑ) μετά την ολοκλήρωση της κράτησης.
- Κάθε προσπάθεια αντικατάστασης του δηλωμένου ΑΜΚΑ με διαφορετικό θα οδηγεί σε αυτόματη ακύρωση του ραντεβού και μη εξυπηρέτηση του ασθενούς.
Επιπλέον, για τα ραντεβού στα κάτωθι ιατρεία, η διαδικασία γίνεται μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων ή τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα:
- Μαγνητικός Τομογράφος, τηλ. 2721363691-92-93
- Ογκολογικό Ιατρείο, τηλ. 2721363691-92-93
- Ιατρείο Πόνου, τηλ. 2721363521
- Διαβητολογικό Ιατρείο, τηλ. 2721363726
- Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού (test Pap), τηλ. 2721363338
Η αυστηρή τήρηση της διαδικασίας είναι υποχρεωτική, καθώς εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων.
Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας