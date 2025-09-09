Από τα δοκιμαστήρια… στη σύλληψη: 16χρονος ρομά έκλεψε ρούχα αξίας 205 ευρώ- Το έσκασαν οι συνεργοί του

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 16χρονος ρομά, καθώς χθες προσπάθησε μαζί με δυο ακόμη συνεργούς τους να κλέψει ρούχα κατάστημα ένδυσης στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου στις 8μιση το βράδυ της Δευτέρας οι τρεις δράστες εισήλθαν σε κατάστημα ένδυσης επί της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, προσποιούμενοι τους πελάτες. Με ρούχα ανά χείρας μπήκαν σε δοκιμαστήριο όπου αφαίρεσαν τα αντικλεπτικά από τα ρούχα και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά την έξοδό τους, ένας εκ των τριών, 16χρονος ημεδαπός ρομά έγινε αντιληπτός από υπάλληλο του καταστήματος επιχείρησε να σταματήσει με προστρέξαντες αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν στη συνέχεια.

Στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκαν και αποδόθηκαν ρούχα αξίας 205 ευρώ στο σύνολο. Οι άλλοι δυο δράστες κατόρθωσαν να διαφύγουν ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (8.9.2025) το βράδυ, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ανήλικος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, μαζί με άγνωστους συνεργούς του αφαίρεσαν από κατάστημα είδη ένδυσης, τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν.