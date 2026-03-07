Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας-ανθρωποκτονίας στην Αργολίδα

Υπόθεση ληστείας και ανθρωποκτονίας στην Αργολίδα, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε οικίες (σχετ. το από 22.8.2025 Δελτίου Τύπου).

Όπως προέκυψε κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων, δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που αναζητούνται, φέρεται να είχαν διαπράξει την ανωτέρω ληστεία και ανθρωποκτονία, όπως επίσης μία ληστεία και μία κλοπή από οικία, στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 36 ετών, αντίστοιχα, τον Οκτώβριο του 2018, εισήλθαν σε οικία όπου, με σκοπό να ακινητοποιήσουν ημεδαπό ένοικο, τον χτύπησαν στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ ακολούθως ερεύνησαν τον χώρο της οικίας και αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2018, αφού απείλησαν με γεωργικό εργαλείο γυναίκα, που βρισκόταν στην αυλή της οικίας της, την οδήγησαν στο εσωτερικό και την έδεσαν, αφαιρώντας στη συνέχεια ηλεκτρικές συσκευές και -350- ευρώ.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους και σε μία περίπτωση κλοπής κυνηγετικών όπλων από οικία τον Φεβρουάριο του 2019, τα οποία ωστόσο βρέθηκαν από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Άργους Μυκηνών σε εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν εκδοθεί Εντάλματα Σύλληψης για ανθρωποκτονία και ληστεία και αναζητούνται.