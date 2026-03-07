17 τροχαία ατυχήματα, 22 τραυματίες, ένας νεκρός στην Πελοπόννησο- Τα στοιχεία της ΓΠΑΔ Πελοποννήσου

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μηνός Φεβρουαρίου 2026, στην εδαφική αρμοδιότητα των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Ι. Τροχαία Ατυχήματα.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, σημειώθηκαν -17- τροχαία ατυχήματα με -23- παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν:

-1- θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, με -1- νεκρό,

-1- σοβαρό τροχαίο ατύχημα , με -1- σοβαρά τραυματία,

ατύχημα -15- ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με -21- ελαφρά τραυματίες.

ΙΙ. Δράσεις Τροχονομικής Αστυνόμευσης.

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας και οι Υπηρεσίες μεικτής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ επιπλέον πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ημερίδες και ενημερώσεις του κοινού.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, το Φεβρουάριο του 2026, συγκροτήθηκαν -468- συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν –7.391- έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν -80- παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και -1.474- επικίνδυνες παραβάσεις. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:

-801- για υπερβολική ταχύτητα,

για υπερβολική ταχύτητα, -217- για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση,

για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, -141- για Κ.Τ.Ε.Ο.,

-121- για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση,

για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, -61- για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, -39- για αντικανονικό προσπέρασμα,

-34- για παραβίαση σηματοδότη,

-25- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, -12- για αντικανονικούς ελιγμούς,

για αντικανονικούς ελιγμούς, -10 – για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

– – 10- για παραβίαση προτεραιότητας,

για παραβίαση προτεραιότητας, -3- για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά.

ΙΙΙ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ενώ θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Όταν οδηγούμε, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι: