Χειροπέδες σε 68χρονη για παράβαση των νομοθεσιών περί προστασίας αρχαιοτήτων στην Κορινθία – Κατασχέθηκαν μεταλλικός Σταυρός και εικόνες

Συνελήφθη, χθες (6.3.2026) το πρωί, στο Λουτράκι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου 68χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για υπεξαίρεση μνημείων, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, παραβάσεις της Νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, ανωτέρω αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία της συλληφθείσας, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-5- ξύλινες εικόνες διαφόρων διαστάσεων και παραστάσεων και -1- τρίπτυχο εικόνας,

-1- μεταλλικό Σταυρό,

-1- χειροποίητο μεταλλικό σπαθί με τη θήκη του και

-5- μουσαμάδες, που απεικονίζονται διάφορες οδοί και περιοχές της Αττικής.

Η συλληφθείσα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την ύπαρξη των ανωτέρω αντικειμένων στην οικία της, ενώ επιπλέον όπως διαπιστώθηκε, μέρος αυτών έχει αναρτήσει προς πώληση σε λογαριασμό που διατηρεί σε διαδικτυακό κατάστημα.

Ανωτέρω κατασχεθέντα θα αποσταλούν αρμοδίως για τον τελικό χαρακτηρισμό και εκτίμηση της αρχαιολογικής τους αξίας.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου.