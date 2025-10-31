Χρηματοδότηση νέας μονάδας αφαλάτωσης στον Δήμο Βέλου–Βόχας | Συνεχίζεται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης στην Πελοπόννησο αποτελεί η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1.550.000 ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, για την προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ημερήσιας δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων στον Δήμο Βέλου–Βόχας.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ενέργεια» – Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων», και αφορά την εγκατάσταση φορητής (εντός container) μονάδας αφαλάτωσης τεχνολογίας αντίστροφης όσμωσης, μαζί με όλες τις απαραίτητες υποδομές: υδροληψία, προκατεργασία, μετακατεργασία και προώθηση του παραγόμενου νερού προς το δημοτικό δίκτυο.

Η νέα μονάδα θα συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια ύδρευσης και στην ποιότητα του πόσιμου νερού, εξασφαλίζοντας επάρκεια για κατοίκους και επισκέπτες, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς στρατηγικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της ύδρευσης, όπως:

-Η μονάδα αφαλάτωσης στο Πόρτο Χέλι της Ερμιονίδας (προϋπολογισμού €806.000),

-Η νέα μονάδα αφαλάτωσης στη Δυτική Μάνη (προϋπολογισμού €694.400),

-Η πρώτη μονάδα στη θέση “Μέσα Ντολός” της Κοινότητας Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού €496.000, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας, του Δήμου Δυτικής Μάνης στο πλαίσιο του Π.Π.Α. 2021–2025.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού (αφαλάτωσης) στην Κοινότητα Μονεμβασίας, προϋπολογισμού €223.200, έργο κρίσιμης σημασίας για την επάρκεια και ποιότητα του πόσιμου νερού στην περιοχή, που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Δήλωση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού

«Η έγκριση χρηματοδότησης για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης στον Δήμο Βέλου–Βόχας έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα έργων που αλλάζουν τον χάρτη της ύδρευσης στην Πελοπόννησο. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με τα Υπουργεία και τους Δήμους, αντιμετωπίζουμε χρόνια προβλήματα επάρκειας και ποιότητας νερού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για τη σταθερή του υποστήριξη και την εξαιρετική συνεργασία, καθώς και τους Δημάρχους που συμμετέχουν ενεργά στην κοινή αυτή προσπάθεια. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά με σταθερά βήματα σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων».