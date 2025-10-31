Κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Φιλιατρά, Χαλαζόνι και Ξηροκάμπος Τριφυλίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις Δημοτικές Κοινότητες Φιλιατρών και Χαλαζονίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών, καθώς και τη Δημοτική Κοινότητα Ξηροκάμπου της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας.

Η απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου Α4664 και ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2025, ελήφθη κατόπιν του εγγράφου 14746/27.10.2025 του Δήμου Τριφυλίας και αφορά την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2025 στις ανωτέρω περιοχές.

Η κήρυξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και τις 22 Ιανουαρίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αίρεται αυτοδικαίως χωρίς την ανάγκη έκδοσης νέου εγγράφου.

Την απόφαση υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαος Π. Παπαευσταθίου.

ΠΗΓΗ www.gargalianoionline.gr