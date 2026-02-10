Αποκαταστάσεις – διευθετήσεις ζημιών στην περιοχή της Τριφυλίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι δράσεις αποκατάστασης – διευθέτησης των ζημιών, μετά τα ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της Τριφυλίας, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Αξιοποιήθηκε για το σκοπό αυτό και σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Περιφερειακής Ενότητας και ενεργή αντιπλημμυρική εργολαβία.

Ειδικότερα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος επισκέφθηκε την περιοχή των Μπλεμενιάνων και επόπτευσε την απομάκρυνση των ογκωδών φερτών υλικών από δημοτική οδό του οικισμού, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τις εργασίες διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Καρτελάς στην Κυπαρισσίας.

Στις αυτοψίες ήταν και ο Αντιδήμαρχος Τριφυλίας Αντώνης Βλάχος, οι οποίοι στη συνέχεια επισκέφθηκαν θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην περιοχή της Ελαίας, πλησίον των εκβολών της Νέδας, όπου και εκεί βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες διευθέτησης της ροής των υδάτων. Ακολούθως επισκέφθηκαν την περιοχή Σελλά, Ραφτόπουλο και Δάρα για την εκτίμηση των ζημιών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής και ιδιαίτερα στην επαρχιακή οδό.

Τις επόμενες μέρες ξεκινούν και οι εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή της κοινότητας Ξηροκάμπου, σε υφιστάμενα ρέματα, με τη χρήση των μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε σε δηλώσεις του, ότι αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια η αποκατάσταση των ζημιών που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ανέφερε ότι θα συνταχθεί αναλυτικός φάκελος των παρεμβάσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν, για την αποφυγή στο μέλλον ανάλογων γεγονότων, προκειμένου να διεκδικηθούν χρηματοδοτήσεις.