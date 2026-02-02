Δυτική Μάνη: Εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές στον ποδηλατόδρομο Στούπας – Αγίου Νικολάου

Εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές στον ποδηλατόδρομο Στούπας – Αγίου Νικολάου αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμος Δυτικής Μάνης καλώντας τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής να προσέχουν.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση του δήμου αναφέρονται τα εξής:

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ότι, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, έχουν προκληθεί εξαιρετικά εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές στον ποδηλατόδρομο Στούπας – Αγίου Νικολάου.

Το έργο έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Εφιστούμε την προσοχή όλων στο ότι ο ποδηλατοδρόμος θα παραμείνει κλειστός σε όλο το μήκος του, έως την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Λόγω της έκτασης των φθορών, η αποκατάσταση δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, ενώ θα προηγηθεί και έλεγχος για πιθανές τρωτότητες σε άλλα σημεία.

Ο Δήμος παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση του έργου το συντομότερο δυνατό.