ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Αποκατάσταση και καθαρισμός ποταμών και ρεμάτων στην Ερμιονίδα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην περιοχή της Ερμιονίδας, μετά τις πρόσφατες και μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις που προκάλεσαν προβλήματα και συσσώρευση φερτών υλικών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς από βλάστηση και φερτά υλικά, καθώς και αποκατάσταση τεχνικών έργων, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας για την πρόληψη και την αντιπλημμυρική προστασία. Προτεραιότητα δίνεται σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί σημαντικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων έχουν προγραμματιστεί:

  • Στο Βαθύ ποτάμι, καθαρισμός από βλάστηση και απομάκρυνση φερτών υλικών που συσσωρεύτηκαν μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.
  • Στα Παυλαίικα, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του ρέματος και απόφραξη της γέφυρας από φερτά υλικά, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σεριζανέτ).
  • Στα Βλαχοπουλαίικα, προγραμματίζεται η αποκάλυψη τεχνικού έργου που έχει φράξει από φερτά υλικά.
  • Στη Δάρδιζα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης σωληνωτού αγωγού που έχει επίσης φράξει από φερτά υλικά.

Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας θα συνεχιστούν και σε άλλα ποτάμια και ρέματα της περιοχής που έχουν καταγραφεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, αξιοποιώντας τόσο εργολαβίες όσο και ίδια μέσα.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης τόνισε: «Προχωρούμε στην αποκατάσταση όλων των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην Ερμιονίδα. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις τεχνικών έργων, αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης και θάμνων, απομάκρυνση φερτών υλικών, απορριμμάτων και μπαζών, καθώς και εκτεταμένο καθαρισμό της κοίτης των ποταμών και των ρεμάτων. Στόχος των εργασιών είναι η αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων, η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης, η βελτίωση της παροχετευτικότητας και η αποτελεσματική προστασία της ευρύτερης περιοχής».

