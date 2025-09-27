Τελευταία Νέα
Δωρεά σύγχρονου υπολογιστή στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας από τον Σύλλογο Γυναικών «Η Γαία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκ μέρους της Διοίκησης και των Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Κυπαρισσίας, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Σύλλογο Γυναικών Κυπαρισσίας          «Η Γαία» για την ευγενική δωρεά σύγχρονου πληροφοριακού εξοπλισμού (πλήρους συστήματος Η/Υ).

Αυτές οι πρωτοβουλίες στήριξης της λειτουργίας της μονάδας μας από την τοπική κοινωνία, μας δίνουν δύναμη και μας δημιουργούν υποχρέωση για αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών, με στόχο πάντα την ικανοποίηση των πολιτών της περιοχής.

