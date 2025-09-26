Κλείνει προσωρινά για εργασίες το Κλειστό Γυμναστήριο του πρώην Πολυκλαδικού

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια αυτοψίας του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Κλειστό Γυμναστήριο του πρώην Πολυκλαδικού, δόθηκαν οδηγίες και αποφασίστηκε ο εν λόγω χώρος να παραμείνει κλειστός για κάθε χρήση, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, οι οποίες ξεκινούν άμεσα από συνεργεία του Δήμου.

Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας, αποκαταστάσεις σε τουαλέτες και μπάνια, συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων, αποκατάσταση οργάνων του γηπέδου.

Τονίζεται ότι τις επόμενες ημέρες, αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., που αφορά την ανακατασκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαγωνιστική διαδικασία και η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.

Από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας θα υπάρξει συνεργασία με τις ομάδες που έκαναν χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου, προκειμένου στο μέτρο του εφικτού να αναζητηθούν λύσεις για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών τους.