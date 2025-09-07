Αποξένωση στα αδέλφια: Ένας ψυχολόγος εξηγεί τους λόγους και απαντά σε 8 καίρια ερωτήματα

Η στιγμή που τα αδέλφια γίνονται ξένοι έχει έρθει για πολλές οικογένειες, ακόμα και στη χώρα μας με τους τόσο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των κοντινών όσο και πιο μακρινών συγγενών. Η αποξένωση ανάμεσα τα αδέλφια, εξηγεί σε συνέντευξή του στο CNN ο ψυχολόγος Joshua Coleman, συμβαίνει συχνότερα απ’ ό,τι μεταξύ γονιών και παιδιού. Οι γονείς, σημειώνει, θα επιδιώξουν να αποκαταστήσουν τη σχέση με το παιδί λόγω της αγάπης, των αισθημάτων ντροπής και της θλίψης που πιθανότατα θα επιφέρει αυτή η κατάσταση.

Εν αντιθέσει, στα αδέλφια δεν υπάρχουν οι ίδιες προσδοκίες διατήρησης της επαφής, δεν τίθεται ζήτημα ρόλων, μιας μητέρας ή ενός πατέρα που διέκοψαν τις επαφές με το παιδί τους και κινδυνεύουν από τη κοινωνική κριτική. Η απόφαση απομάκρυνσης ή τερματισμού της σχέσης με τον αδελφό ή την αδελφή ενδεχομένως να είναι το ίδιο δύσκολη ή ντροπιαστική, για να φτάσει όμως το άτομο εκεί σημαίνει πως τα υπολόγισε και βγήκαν να υπερισχύουν τα οφέλη.