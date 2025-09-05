Γιατί αυξάνονται και πάλι τα περιστατικά καρκίνου του προστάτη

Τα ποσοστά καρκίνου του προστάτη αυξάνονται και πάλι, με σημαντική άνοδο στις διαγνώσεις σε προχωρημένα στάδια.Όπως ανακοίνωσε σε έκθεσή της η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (ACS), οι διαγνώσεις αυξάνονται κατά 3% ετησίως από το 2014, έπειτα από μια δεκαετία συνεχούς μείωσης κατά 6,4% τον χρόνο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα προχωρημένα στάδια της νόσου, φτάνοντας έως και 6,2% ανά έτος, με διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Ταυτόχρονα, η μείωση της θνησιμότητας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά: από 3%-4% ετησίως στις δεκαετίες του 1990 και 2000, περιορίζεται πλέον στο 0,6% τον χρόνο την τελευταία δεκαετία.

“Παρά τη μείωση των τεστ PSA σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, η εμφάνιση καρκίνου του προστάτη αυξάνεται… ένα παράδοξο που μας υποδηλώνει ότι ίσως εμπλέκονται περιβαλλοντικοί, διατροφικοί ή άλλοι παράγοντες που δεν κατανοούμε πλήρως”, δήλωσε ο Δρ. Arif Kamal, ογκολόγος και επικεφαλής ασθενών στην ACS.

