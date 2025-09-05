Τελευταία Νέα
Γιατί αυξάνονται και πάλι τα περιστατικά καρκίνου του προστάτη

Τα ποσοστά καρκίνου του προστάτη αυξάνονται και πάλι, με σημαντική άνοδο στις διαγνώσεις σε προχωρημένα στάδια.Όπως ανακοίνωσε σε έκθεσή της η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (ACS), οι διαγνώσεις αυξάνονται κατά 3% ετησίως από το 2014, έπειτα από μια δεκαετία συνεχούς μείωσης κατά 6,4% τον χρόνο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα προχωρημένα στάδια της νόσου, φτάνοντας έως και 6,2% ανά έτος, με διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Ταυτόχρονα, η μείωση της θνησιμότητας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά: από 3%-4% ετησίως στις δεκαετίες του 1990 και 2000, περιορίζεται πλέον στο 0,6% τον χρόνο την τελευταία δεκαετία.

“Παρά τη μείωση των τεστ PSA σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, η εμφάνιση καρκίνου του προστάτη αυξάνεται… ένα παράδοξο που μας υποδηλώνει ότι ίσως εμπλέκονται περιβαλλοντικοί, διατροφικοί ή άλλοι παράγοντες που δεν κατανοούμε πλήρως”, δήλωσε ο Δρ. Arif Kamal, ογκολόγος και επικεφαλής ασθενών στην ACS.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 

