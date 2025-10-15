Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ και συνολικά προγράμματίζονται άμεσα 10 κατηγορίες ενισχύσεων, πέραν της βασικής ενίσχυσης του 2025.
Παράλληλα η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί άμεσα 2 νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις ζωονόσους.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ενωσιακή και της Εθνική Νομοθεσία και κατόπιν διασταυρωτικών ελέγχων με τα στοιχεία του Ε9 και των στοιχείων του myDATA από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιούνται από σήμερα 15 Οκτωβρίου 2025, πληρωμές σε συνολικά 157.737 δικαιούχους, συνολικού ποσού 61,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
