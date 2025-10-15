Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ και συνολικά προγράμματίζονται άμεσα 10 κατηγορίες ενισχύσεων, πέραν της βασικής ενίσχυσης του 2025.

Παράλληλα η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί άμεσα 2 νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις ζωονόσους.