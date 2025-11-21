Αρχίζει η διαμόρφωση του Πάρκου Ελιάς στην Καλαμάτα

Αυτοψία στο υπό κατασκευή Πάρκο Ελιάς, δυτικά του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, δίπλα στον Νέδοντα, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών και τα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα του έργου.

Ο εν λόγω χώρος διαμορφώνεται σε έναν ακόμα χώρο πρασίνου και αναψυχής, με συγκεκριμένη ταυτότητα και περιλαμβάνει τρία επίπεδα: ένα βασικό επίπεδο, η είσοδος απ’ όπου ξεκινά το πρώτο μέρος της πορείας που καταλήγει στην Πέργκολα – Info Kiosque, όπου κατά μήκος αυτής της πορείας ο επισκέπτης θα συναντήσει παλιά αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία της παραγωγής του ελαιολάδου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει προϋπολογισμό 587.000 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», ως υποέργο της δράσης «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας» και από Δημοτικούς Πόρους, ενώ ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με έκπτωση 12,14 %.