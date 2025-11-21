Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων (τμήματα των οδών Νέδοντος, Γεωργούλη, Σπυροπούλου και Ταξιαρχών)

Σε συνέχεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για την εγκατάσταση οπτικών ινών ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν εργασίες για υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων στις παρακάτω οδούς:

  • Νέδοντος μεταξύ των οδών 23ης Μαρτίου και Κροντήρη
  • Γεωργούλη μεταξύ των οδών Φαρών και Αριστοδήμου
  • Σπυροπούλου μεταξύ των οδών Πολυχάρους και Γεωργούλη
  • Ταξιαρχών μεταξύ του Ι.Ν. Ταξιαρχών και της οδού Γεωργούλη

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την οδό Νέδοντος και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση γίνονται με βάση τα όσα αναφέρονται στην 241/2024 (δείτε ΕΔΩ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην οδό Νέδοντος, θα υπάρξει τροποποίηση στις γραμμές του αστικού λεωφορείου ως εξής:

  • Στη Γραμμή 1 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς παραλία θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους.
  • Στη Γραμμή 2 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους.
  • Στη Γραμμή 3 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος.
  • Στη Γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου- Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους.

Επισημαίνεται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με τις εργασίες διαγραμμίσεων.

kykl ryth 24 11

Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση στα οικεία μέρη.

