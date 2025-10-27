Αργία 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι εργάζονται και πώς υπολογίζεται η αμοιβή

Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, όπως διευκρινίζει η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4808/2021, κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες.

Αμοιβές εργαζομένων την 28η Οκτωβρίου

Α. Για επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν τον πλήρη μισθό τους, χωρίς καμία μεταβολή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ