«Ντροπή»! Οδηγούν την περιφέρεια σε περαιτέρω απομόνωση | Παράσταση διαμαρτυρίας για το επικείμενο κλείσιμο 4 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Μεσσηνία (pics)

Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό… αποψίλωσης των υπηρεσιών έχει στηθεί στην περιφέρεια, την ώρα που η κυβέρνηση διατυμπανίζει τα σχέδιά της για το δημογραφικό.

Με τα αστυνομικά τμήματα να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, τα κέντρα υγείας να λιγοστεύουν, τα υποκαταστήματα των τραπεζών να αποτελούν σε πολλές περιοχές… παρελθόν -ακόμη και τα ΑΤΜ να… εξαφανίζονται- σειρά παίρνουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Στο άκουσμα πως η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει λάβει απόφαση για το επικείμενο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Θουρία, Μελιγαλά, Κορώνη και Πεταλίδι οι κάτοικοι των περιοχών ξεσηκώθηκαν.

Σήμερα το πρωί με την πρωτοβουλία της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας και με την συνδρομή αυτοδιοικητικών και τοπικών παραγόντων προχώρησαν αρχικά σε παράσταση διαμαρτυρίας απαιτώντας από την διοίκηση των ΕΛΤΑ να αναιρέσει αυτήν της την απόφαση.

Μάλιστα ζήτησαν από τους τοπικούς βουλευτές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να μην συμβεί και αυτό, που δημιουργεί όπως επεσήμαναν τεράστια προβλήματα στις περιοχές αυτές.

Οι κάτοικοι φώναζαν “ντροπή” για όλα όσα συμβαίνουν καθώς τους “κόβουν” και το μοναδικό μέσο εξυπηρέτησης και συναλλαγών στην καθημερινότητά τους.

Πλέον οι περισσότεροι ηλικιωμένοι θα είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν σε άλλες περιοχές με μεγάλη να είναι η οικονομική επιβάρυνση και η ταλαιπωρία.