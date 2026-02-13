Αρκετές ζημιές από την κακοκαιρία στην Πελοπόννησο (pic’s & video)

Δεν λέει να κοπάσει η βροχή με το νέο κύμα κακοκαιρίας να αφήνει έντονα τα σημάδια του σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Κατολισθήσεις, κλειστοί δρόμοι, καλλιέργειες που κυριολεκτικά “πνίγηκαν” και ποτάμια που έχουν φθάσει στα όριά τους από τον μεγάλο όγκο νερού.

Tο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί σε διάφορα μέτωπα και στη Μεσσηνία περιέγραψε στην τηλεόραση BEST, o Λάμπρος Τζούμης, Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας.

Κατολισθήσεις στη Νέδουσα, Μεσσηνίας

Στη Νέδουσα Μεσσηνίας λόγω της έντονης βροχής και του όγκου νερού, προκλήθηκαν σοβαρές κατολισθήσεις.

Κλειστός είναι ο δρόμος που ενώνει τα χωριά Νέδουσα και Αλαγονία, λόγω των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Υπερχείλισε η Νέδα

Στη Νέδα το ποτάμι υπερχείλισε, ενώ στην Ελαία πλημμυρίσουν καλλιέργειες.

Καθιζήσεις και σοβαρά προβλήματα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις στον Ταΰγετο – Έκλεισε η συνδετήρια οδός Νέδουσας – Αλαγονίας Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα κατολισθήσεις, καθιζήσεις και ζημιές σε υποδομές σε διάφορες περιοχές του Δήμου, κυρίως στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, προβλήματα από τις βραδινές ώρες χθες και κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, έχουν αντιμετωπιστεί στις Κοινότητες Πηγών, Νέδουσας, Λαιίκων, Ελαιοχωρίου, Θουρίας και Άμφειας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως σημειώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας, εντοπίζονται στον Ταΰγετο, όπου έχει διακοπή η κυκλοφορία στο δρόμος Νέδουσα – Αλαγονία, καθώς πέρα από τις ολισθήσεις πρανών που συνεχίζουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Νέδουσας Άρη Βαρελά καθίζηση, λόγω των πρόσφατων συνεχών βροχοπτώσεων, συνέβη στο δρόμο που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία στο ύψος της περιοχής «Καστανιές». Προβλήματα στον ίδιο δρόμο από την πλευρά της Αλαγονίας καταγράφησαν και στις θέσεις «Άγιος Μάμας» και «Πλεύρες», όπου υπάρχουν πτώσεις δένδρων, ολίσθηση πρανών και καθιζήσεις οδοστρώματος, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος. Σε ότι αφορά τις ολισθήσεις των πρανών επεμβαίνει άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με εργολάβο που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Όσον αφορά τις καθιζήσεις δεν μπορεί να υπάρξει άμεση επέμβαση για αποκατάσταση και για την ασφάλεια των διερχομένων ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για κυκλοφορία μέχρι νεωτέρας.

Για αρκετά προβλήματα έκανε λόγο ο Παντελής Δρούγας, αντιδήμαρχος Καλαμάτας

Μεγάλος όγκος νερού στον Νέδοντα, στην Καλαμάτα

Μεγάλος όγκος νερού και στον ποταμό Νέδοντα που διαπερνά την πόλη της Καλαμάτας

Στα όριά του… ο ποταμός Πάμισος, στον Άρι Μεσσηνίας

Φωτογραφίες από το Meteo Hellas.

Ανυπολόγιστες ζημιές στην Ηλεία