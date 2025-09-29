Αρνητικό το ΠΕΣΥ στην ΣΜΠΕ για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, λόγω των αρκετών… ασαφειών που διαπιστώθηκαν (video)

Η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο για τη δημιουργία του δικτύου έξι μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων, με την διαπίστωσή πως οι στόχοι της ανακύκλωσης δεν αποδίδουν και ότι χωρίς νέες υποδομές ο περιορισμός της ταφής στο 10% είναι άπιαστο όνειρο. Επί του θέματος έγινε πολύ συζήτηση και έντονος ήταν ο προβληματισμός που επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, το οποίο γνωμοδότησε αρνητικά επί της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ εστιάζοντας σε μια σειρά από λόγους και σημαντικές ασάφειες που αφορούν τόσο στις περιβαλλοντικές και οικονομικές της επιπτώσεις. Να σημειωθεί πως η Περιφερειακή αρχή, δήλωσε επί της αρχής θετική με την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, δηλαδή, θετική στο επόμενο βήμα που επιβάλλεται να γίνει και που να περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη (καλύτερη) λύση πέραν της ταφής, ωστόσο όπως παρουσιάστηκε τα αρκετά… κενά στις λεπτομέρειες, τον σχεδιασμό, την χωροθέτηση και άλλα πολλά που περιλαμβάνονται στην ΣΜΠΕ -έτσι όπως αυτή ήρθε- δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για όποια άλλη θέση.

Στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε αρχικά ότι «η καύση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, τα οποία δεν εξετάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα χρειαστούμε προκειμένου να μειώσουμε το ποσοστό των απορριμμάτων που θάβονται και αναμφισβήτητο ότι τέτοιους είδους τεχνολογίας είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον από την ταφή», για να επισημάνει ότι «Προφανώς η ΣΜΠΕ που έχει έρθει στα χέρια μας προκρίνει την καύση αυτό που ζητάμε είναι να εξεταστούν και οι υπόλοιπες τεχνικές, μπορεί κάποια να είναι καλύτερη. Επίσης υπάρχουν σημεία τα οποία επίσης αξίζει να μελετηθούν περισσότερο και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια», αναφερόμενος σε «χωροθέτηση, τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η χωρομέτρηση, είναι οι βαθμοί ελευθερίας που θα έχει ο όποιος ανάδοχος για να χωροθετήσει από μόνος του όπως έγινε και με τη ΣΔΙΤ. Είναι τα οικονομικά χαρακτηριστικά, είναι το μοντέλο βιωσιμότητας, είναι όλα τα κόστη μεταφορών ή τα άλλα κόστη τα οποία συνοδεύουν την διαδικασία είναι ο χρονισμός που μπορούν να έχουν τα εργοστάσια. Είναι πολλά πράγματα που μας προβληματίζουν, τα εκθέσαμε και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισηγούμαστε αυτό που εισηγούμαστε και όχι για την διαδικασία ή για το επόμενο βήμα που αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να το κάνουμε όλοι μας(…) Και εμείς είχαμε προβλέψει ότι αυτή η κουβέντα θα ήταν μια ευκαιρία για να πούμε πράγματα τα οποία θα μας φέρουν στο πολύ πρόσφατο ή στο πολύ μεγαλύτερο παρελθόν» είπε σχετικά με την συζήτηση η οποία «ανέδειξε τεχνικές διαφορές και ιδεολογικές διαφορές ή ακόμα αν θέλετε -ανθρώπινο είναι -διαφορές που πρέπει να τονίζουν την προσπάθεια που έκανε ο καθένας» ο κ. Πτωχός σημείωσε «Σίγουρο είναι ότι όλοι μας σε όλη αυτή την προσπάθεια ακόμη και η σημερινή περιφερειακή αρχή έχουμε βάλει το δικό μας πετράδι -μικρό ή μεγάλο δεν έχει καμία σημασία – όμως εξίσου σημαντικό σε όλη την αλυσίδα που μπορεί να φέρει αυτή τη διαδικασία στο να λειτουργήσει αποδοτικά. Το ότι καταφέραμε να εγκρίνουμε τον φάκελο μεγάλου έργου και να χρηματοδοτήσουμε το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι κάτι το οποίο για εμάς είναι πολύ σημαντικό και μας κάνει και εμάς περήφανους, όπως και όλους τους υπόλοιπους κάνει υπερήφανους το στάδιο του σχεδιασμού ή το στάδιο της υλοποίησης ή το στάδιο της προσαρμογής των όποιων σχεδίων στις αλλαγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είχε προκύψει. Κι εμείς λοιπόν είχαμε προβλέψει ότι θα πάρει αυτή τη διάσταση αυτή η αντιπαράθεση γι’ αυτό και ερχόμαστε με μια πολύ σαφή και συγκροτημένη θέση έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός να πιέσουμε, αφετέρου να βελτιώσουμε κατά πολύ τη ΣΜΠΕ η οποία μπορεί να βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία». Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε πως «Μπορούμε να δεχτούμε για να κάνουμε οτιδήποτε θέλετε σίγουρα όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν μέσα από ανακολουθίες όπως για το να γνωρίζαμε ή δεν γνωρίζαμε, αφού υπάρχουν διαβουλεύσεις και πρακτικά, είτε αφορούσαν το χωροταξικό του ’15, είτε αφορούν τον ΕΔΣΝΑ είτε στη συνέχεια τον…. Κάνοντας λόγο για μια παραγωγική κουβέντα με σαφείς προτάσεις. Θυμίζοντας τον γνωμοδοτικού χαρακτήρα του Σώματος, ο κ. Πτωχός εξέφρασε την ελπίδα πως το ψήφισμα του ΠΕΣΥ θα συμβάλλει ώστε «να βρούμε ότι περισσότερο μπορούμε για τη συνέχεια».

Τις δικές τους ενστάσεις επί της ΣΜΠΕ, εξέφρασαν και τα μέλη της αντιπολίτευσης, οι εκπρόσωποι της οποίας αναφέρθηκαν σε περιβαλλοντικούς, οικονομικούς υγειονομικούς και άλλους λόγους που επιβάλλουν την εναντίωση με τον προτεινόμενο σχεδιασμό. Τρεις ήταν τελικά οι προτάσεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση, με αρκετή κουβέντα να γίνεται και για τα όσα είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ο Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας για την καύση.

