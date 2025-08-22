ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας: Ξεκινά η παραλαβή σταφίδας – Μέσα Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι τιμές του προϊόντος

Με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ”Ένωση Μεσσηνίας” γνωστοποιεί πως ξεκινά η παραλαβή σταφίδας ενώ περί τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν και οι τιμές του προϊόντος.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ”Ένωση Μεσσηνίας” αναφέρει:

Ο Συνεταιρισμός μας ξεκινά παραλαβές για την φύλαξη του προϊόντος. Οι τιμές θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα είναι αισθητά ανώτερες σχετικά με την περσινή χρονιά.

Ευχαριστούμε θερμά τις Μεσσήνιες και τους Μεσσήνιους παραγωγούς που μας εμπιστεύονται διαχρονικά το προϊόν τους. Μόνον η στήριξη συνεργατικών σχημάτων μπορεί να εγγυηθεί καλύτερες αποδόσεις για τους παραγωγούς, ασφαλή τρόφιμα για τους καταναλωτές και ζωντανή την ύπαιθρο που σήμερα εγκαταλείπεται.