Π. Παπαγεωργίου: «Είμαστε συνεταιρισμός που στηρίζει δυναμικά τους παραγωγούς, δεν είμαστε… κομήτης» | Η Συκική στοχεύει όλο το χρόνο στο προϊόν και στην καλύτερη τιμή της αγοράς (video)

Ξανά με υψηλές τιμές που κυμαίνονται από προκαταβολή που φθάνει για την Α’ Ποιότητα τα 4,50€ το κιλό παρεμβαίνει δυναμικά στην αγορά η ΣΥΚΙΚΗ. Ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗΣ, Παναγιώτης Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST σημείωσε «Τα 4,5 είναι προκαταβολή η εκκαθάριση θα είναι η καλύτερη στην αγορά.. δεν είμαστε έμποροι με στόχο το κέρδος έχουμε στόχο το προϊόν να πωλείται στο εξωτερικό». Εδώ και δεκαετίες η ΣΥΚΙΚΗ είναι δίπλα στον παραγωγό με μια ετήσια αναφορά με τον κ. Παπαγεωργίου να τονίζει «Στεκόμαστε στα πόδια μας χωρίς ποτέ να χρεωκοπήσουμε, είμαστε με την ίδια ετικέτα. Δεν κλάψαμε ποτέ να πάρουμε σύκα από τον παραγωγό για να τυποποιήσουμε άλλοι… έκλεβαν και σήμερα το παίζουν σωτήρες».

Πολλές όμως είναι οι προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει αντιμετωπίζει η παραγωγή η οποία σύμφωνα με τον Πρόεδρος «Δεν πάει καλά τα τελευταία χρονιά. Φέτος ποιοτικά είναι καλύτερη χρονιά αλλά τα σύκα λιγότερα. Είναι ένα προϊόν που εξαρτάται από τον καιρό». Όσον αφορά το ποσοστό συγκομιδής «Είναι πολύ χαμηλό είμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο» επεσήμανε.

Ζημιές αλλά και η λειψυδρία πλέον επηρεάζουν τις καλλιέργειες «Όταν ο πρωθυπουργός εξήγγειλε φράγματα ήμουν από τους λίγους που μίλησαν για το Μηναγιώτικο. Είμαστε οι μοναδικοί που κάναμε μελέτη, για την αναδιάθρωση… Βλέπει πλέον κανείς πως λόγω έλλειψης νερού η συκιά είναι είδος υπό εξαφάνιση. Έχουμε μοιράσει 10.000 φυτώρια την τελευταία δεκαετία σχεδόν δωρεάν σε πολλούς νομούς. Φωνάζουμε για την άρδευση πολλά χρόνια».

Όσα αφορά το βάρος των δασμών ανέφερε «Στην Αμερική υπάρχει πρόβλημα και το 15% των δασμών δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς μπορούμε να το απορροφήσουμε η Συκική αντέχει δε θα γονατίσει είναι μια επιχείρηση ένας συνεταιρισμός που φροντίζει τους παραγωγούς και δεν είναι κομήτης».