«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Μετά την αναμενομένη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία, ο λαϊκός παράγοντας μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο, με επόμενο μεγάλο στοίχημα τις κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου. Θα παραλύσει όντως όλη η Γαλλία, όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα;» (Βloquons Tout/ Οn BloequeTout); Κι αν το κάλεσμα είχε στόχο την αντίσταση στην πολιτική λιτότητας, εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, ποια είναι η σημερινή προτεραιότητα, τώρα που ο Μπαϊρού αποτελεί παρελθόν;

Ανεξάρτητα από την έκβαση της αυριανής κινητοποίησης, οι πρωταγωνιστές της υποχρεώνουν τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση απέναντι στις κοινωνικές διαμαρτυρίες. Το «Παρατηρητήριο Κοινής Γνώμης», του γαλλικού Ιδρύματος Ζαν Ζορές, (Observatoire de l’opinion της Fondation Jean-Jaurès), παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έρευνα για την κοινωνική και πολιτική ταυτότητα του κινήματος Bloquons Tout, βασισμένη σε σειρά διαδικτυακών συνεντεύξεων.

Πότε ξεκίνησαν οι Bloquons Tout

Τα πρώτα καλέσματα στη Γαλλία για «Ολικό Αποκλεισμό» στις 10 Σεπεμβρίου, εμφανίστηκαν τον Ιούλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για ένα κίνημα που αν και δημιουργήθηκε εκτός των πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, πλέον στηρίζεται κυρίως σε οργανώσεις που προσδιορίζονται ως αριστερές.

