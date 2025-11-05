Ασανσέρ: Ο… «elevator» Θανάσης Αντετοκούνμπο θυμίζει την απογραφή

Τον… «elevator» Θανάση Αντετοκούνμπο «επιστρατεύει» το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της καμπάνιας για τη μεγάλη απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov ενώ παράλληλα, πρόκειται για μία διαδικασία που θα πάρει δύο λεπτά και είναι δωρεάν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ευχαριστεί θερμά τον “elevator” του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για ποιότητα και ασφάλεια στους ανελκυστήρες σε ολόκληρη τη χώρα.

