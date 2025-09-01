ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατηγορίας ΤΕ

Άρχισε από σήμερα (01.09.2025) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2025) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. άρχθσε από σήμερα και λήγει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 (Παράρτημα Η΄).

