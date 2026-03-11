ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ – Αποκαταστάθηκαν τα τεχνικά προβλήματα

Άνοιξε αλλά «έπεσε» η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων για το νέο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Ειδικότερα, «Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» είναι το μήνυμα που εμφανίζει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανανέωση της ΔΥΠΑ, το πρόβλημα που παρατηρήθηκε προσωρινά κατά την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων στο πρόγραμμα έχει αποκατασταθεί.

Σημειώνει ότι θα διασφαλίσει επαρκή χρόνο για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας

