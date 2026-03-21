Ασημένιος ο «ιπτάμενος» Καραλής μετά από σπουδαία μάχη με τον Ντουμπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν σε ακόμα μια διοργάνωση πιστός στο ραντεβού με το βάθρο.
Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης κατετάγη δεύτερος με 6.05 πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντις που τερμάτισε πρώτος με 6.25 μ., με τον Αυστραλό Μάρσαλ να κατακτά την τρίτη θέση με 6.00μ.

Στη συνέχεια ο Καραλής άφησε τα 6.15, προσπαθώντας να περάσει τα 6.20μ. με την πρώτη του προσπάθεια να είναι άκυρη. Ο Ντουμπλάντις από την άλλη ανέβασε κι άλλο τον πήχη, φτάνοντας τα 6.25. Κάτι που παρακίνησε και τον Καραλή να δοκιμάσει στο ίδιο ύψος με την προσπάθεια του να είναι αποτυχημένη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δοκίμασε για ακόμα μια φορά στα 6.25 μ. χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει τον πήχη, με τον Μόντο Ντουμπλάντις να κατακτά το χρυσό μετάλλιο με το άλμα του στα 6.25μ. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Μάρσαλ με 6.00 μ.

Πηγή: ΕΡΤ

