Μανιφέστο ήθους και ευθύνης – Ανοιχτή επιστολή

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Καλαμάτα, κ. Γιώργο Πρασσά

Τη Διοίκηση της ΠΑΕ Καλαμάτα

Τον Φίλαθλο Κόσμο της Μεσσηνίας

«Σήμερα στο Μαρκόπουλο, η Καλαμάτα έπαιξε σαν να έκανε προπόνηση, με τη μισή ομάδα έξω, αφού η άνοδος είχε ήδη εξασφαλιστεί. Το τελικό 0-0 φαινόταν από το πρώτο λεπτό και το είχαμε προβλέψει. Ενώ όμως η ομάδα και η πόλη ζουν σε ρυθμούς γιορτής, η εξέδρα υπέστη μια ταπεινωτική ήττα στο ήθος.

Ήμουν εκεί με τον γιο της συζύγου μου και δύο μικρά παιδιά, 6 και 8 ετών. Ήταν τα μοναδικά παιδιά σε ολόκληρο το γήπεδο. Αντί λοιπόν να δούμε μια γιορτή, είδαμε 20-30 άτομα το πολύ να ξεσπούν σε χυδαίες και οργανωμένες ύβρεις κατά του δημοσιογράφου Σωτήρη Γεωργούντζου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Τι ζόρι τραβάνε; Αν δεν τους αρέσει τι γράφει ή τι λέει ένας άνθρωπος, η λύση είναι απλή: Ας μην τον διαβάζουν, ας μην τον ακούν. Τόσο απλά. Είναι άλλο πράγμα η ένταση της στιγμής για τον αγώνα, και άλλο η χυδαία στοχοποίηση και η εξύβριση ενός συμπολίτη μας. Δεν μπορεί 30 άνθρωποι να κρατούν ομήρους χιλιάδες φιλάθλους και να γράφουν στα παλιά τους τα υποδήματα τον σεβασμό που οφείλουν στα παιδιά μας.

Το αποτέλεσμα; Τα παιδιά αηδίασαν και φύγαμε από το γήπεδο στο ημίχρονο. Χάσαμε αυτά τα παιδιά από την κερκίδα, γιατί με αυτά τα χάλια δεν πρόκειται να τα ξαναπάμε στο γήπεδο. Χάσαμε το μέλλον της ομάδας στην πρώτη του επαφή μαζί της, επειδή κάποιοι επέλεξαν το μίσος αντί για τη χαρά της ανόδου.

Κύριοι της Διοίκησης, Πρόεδρε Γιώργο Πρασσά: Ως αγνός φίλαθλος και πατέρας, σας καλώ να πάρετε μέτρα. Η Καλαμάτα της Super League δεν μπορεί να ανήκει σε αυτούς τους 30. Πρέπει να ανήκει στα παιδιά μας. Δείξτε εσείς τον δρόμο στη νέα γενιά, γιατί το Σάββατο στην κούπα, θέλουμε να βλέπουμε χαμόγελα, όχι “επαγγελματίες” υβριστές.

Με σεβασμό, Βασίλης Φιλιππόπουλος»