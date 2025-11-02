«Αστακός» τα Βορίζια υπό το φόβο νέου αιματοκυλίσματος – Σήμερα η κηδεία του 35χρονου – Κλειστά τα σχολεία Δευτέρα και Τρίτη

Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη μετά την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκατεσσάρων.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο νησί έφτασαν ο αρχηγός της ΕΛΑΣ καθώς ο επικεφαλής του ελληνικού FBI ώστε να συντονίσουν τις έρευνες. Αργά το βράδυ του Σαββάτου (1/11) πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη προκειμένου να συζητηθούν με πολύ προσοχή οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας σχετικά για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό, προκύπτει ότι πιθανότατα την αρχή έκανε ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Από την άλλη πλευρά φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια . Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας από τους καταζητούμενους, ούτε το οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι κρύβεται στην περιοχή.

