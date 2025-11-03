Άστατος Νοέμβριος με καταιγίδες σε όλη τη χώρα | Πρόβλεψη Μαρουσάκη: Σε αυτές τις περιοχές θα βρέχει

Κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας σε όλη τη χώρα, προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, τον Νοέμβριο θα μας έρθουν αρκετές βροχές. Αυτή η εβδομάδα θα είναι μία εβδομάδα η οποία θα χαρακτηρίζεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και φαίνεται ότι οι βροχές θα εστιάζονται πιο πολύ στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα. Ο ίδιος προσθέτει ότι βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με βροχές αρχικά από την Πίνδο και τα βορειοδυτικά.

Σήμερα Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα και ασθενείς καταιγίδες στο Ιόνιο και το δυτικό Αιγαίο, ενώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασίες έως 24 βαθμούς.

Θα εξαπλωθούν οι βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας

Την Τρίτη (4/11) και Τετάρτη (5/11) οι βροχές θα ενταθούν, κυρίως σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, ενώ την Τετάρτη η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια, με βελτίωση την Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη:

