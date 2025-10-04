Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε Αργολίδα, Λακωνία και Μεσσηνία

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αργολίδα, στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Στο επίκεντρο καταυλισμοί ρομά όπου στο πλαίσιο των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 17 συλλήψεις.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (3.10.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Σπάρτης, Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -33- άτομα, προσήχθησαν -9- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

Στην Λακωνία ελέγχθησαν -65- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-5- άτομα, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού και

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -38- άτομα, προσήχθησαν -10- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.